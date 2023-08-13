Карпин: игроки «Ростова» были скованными в матче с «Рубином» из-за желания победить
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:0).
«Валидольный матч? Бывало и хуже. Да, после нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, «Рубин» тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку.
Если до гола мы раза два были в позиционной обороне у своих ворот, то после пять раз подряд мы не выходили со своей половины поля. Это не дело. После поражения со счётом 1:5 от «Крыльев Советов» и поражения в Кубке России ребята были чуть зажатые и скованные из‑за того, что хотели победить», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
В первых четырёх матчах Российской Премьер-Лиги «Ростов» набрал семь очков.
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