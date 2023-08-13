Мелёхин: Карпин поздравил с победой над «Рубином», а все комментарии будут на разборе
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин кратко подвёл итоги матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:0).
«Что сказал Карпин после матча? Поздравил с победой. Все комментарии будут на разборе», — приводит слова Мелёхина «РБ Спорт».
Напомним, что в состоявшемся 12 августа матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» подопечные Валерия Карпина одержали убедительную победу со счётом 3:0. Таким образом, жёлто-синие поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2023/2024.
Команда набрала семь очков. «Рубин» находится на 13-й строчке, заработав два очка. Первое место занимает «Краснодар» (12). В прошлом сезоне «Ростов» стал четвёртым, набрав 53 очка. От третьего места команда Валерия Карпина отстала всего на одно очко.
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