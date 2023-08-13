В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об основном вратаре команды

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о выборе основного голкипера команды.
«Выбор вратаря — дело сугубо тренерского штаба. Я спортивный директор клуба. Такие вопросы нужно обсуждать с тренерским штабом. В команде идёт здоровая конкуренция, всё хорошо!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Вчера, 12 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Место в воротах самарцев занял Иван Ломаев. В составе гостей на 86-й минуте отличился защитник Николай Рассказов. На 90+3-й минуте ответный мяч «Локомотива» забил полузащитник Константин Марадишвили.
- 13 августа 2023
-
10:17
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:45
-
09:41
-
09:38
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:01
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:12
-
08:00
-
07:52
-
07:29
-
06:30
-
06:05
-
05:57
-
05:51
-
05:47
-
04:04
-
03:49
-
03:45
-
03:22
-
02:59
-
02:57