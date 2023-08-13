В «Крыльях Советов» ответили на вопрос об основном вратаре команды

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о выборе основного голкипера команды.

«Выбор вратаря — дело сугубо тренерского штаба. Я спортивный директор клуба. Такие вопросы нужно обсуждать с тренерским штабом. В команде идёт здоровая конкуренция, всё хорошо!» — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 12 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Место в воротах самарцев занял Иван Ломаев. В составе гостей на 86-й минуте отличился защитник Николай Рассказов. На 90+3-й минуте ответный мяч «Локомотива» забил полузащитник Константин Марадишвили.