Ван Дейк — о трансферах «Ливерпуля»: мы доверяем клубу и знаем, что он поступит правильно

Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о трансферной политике мерсисайдского клуба.

«Мы доверяем клубу, мы играем за клуб, и мы верим, что клуб поступит правильно. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — приводит слова ван Дейка известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Этим летом мерсисайдцы приобрели Алексиса Мак Аллистера у «Брайтона» и Доминика Собослаи у «РБ Лейпциг». В последние несколько дней «красные» ведут переговоры по поводу перехода хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо, на которого также претендует лондонский «Челси».

В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа заняла пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и, тем самым, осталась без путёвки в Лигу чемпионов.