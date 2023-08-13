Ван Дейк — о трансферах «Ливерпуля»: мы доверяем клубу и знаем, что он поступит правильно
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Капитан и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о трансферной политике мерсисайдского клуба.
«Мы доверяем клубу, мы играем за клуб, и мы верим, что клуб поступит правильно. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — приводит слова ван Дейка известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Этим летом мерсисайдцы приобрели Алексиса Мак Аллистера у «Брайтона» и Доминика Собослаи у «РБ Лейпциг». В последние несколько дней «красные» ведут переговоры по поводу перехода хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо, на которого также претендует лондонский «Челси».
В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа заняла пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и, тем самым, осталась без путёвки в Лигу чемпионов.
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