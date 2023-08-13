Рожкова унесли на носилках, Лангович позировал с шарфом «Ростова». Лучшие фото с матча
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12 августа в Ростове-на-Дону состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» на своём поле принимал казанский «Рубин». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0
На 52-й минуте игры «Ростов» вышел вперёд усилиями нападающего Николая Комличенко. Спустя 26 минут защитник дончан Андрей Лангович удвоил преимущество своей команды. На 88-й минуте подопечные Валерия Карпина и вовсе довели счёт до разгромного — отличился форвард Егор Голенков. Матч так и завершился — 3:0 в пользу «Ростова».
Набрав 7 очков, «Ростов» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» идёт 13-м, заработав два очка.
Лучшие фото с матча «Ростов» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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