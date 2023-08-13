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Осинькин: Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов

Осинькин: Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о травмированном нападающем Владимире Писарском.

«Писарский оказался заложником того, что теперь от него всегда ждут голов. Не всё получилось, чтобы эту ситуацию закрыть и остаться победителем, но мы на него надеемся. Он наш игрок, у него есть все данные, чтобы быть качественным футболистом. Надо, чтобы он скорее восстановился и уже приносил пользу команде.

Володя был в Москве на лечении, несколько дней назад вернулся в Самару, в расположение клуба. Далее он будет проходить определённые процедуры. Не знаю, когда он вернется, в ближайшее время он начнет новый этап восстановления. А когда он наберёт форму, будем смотреть», — приводит слова Осинькина «РИА Новости Спорт».

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