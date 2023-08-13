Горшков: обидно упустить победу над «Локомотивом». Решил классный удар Марадишвили
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Концовка? Решил классный удар Марадишвили. Претензий ни к кому нет. Могли как-то перестроиться и накрыть. Обидно упустить победу. Была достаточно хорошая игра. Приятно играть против своих бывших партнёров. Пламенный привет Максиму Глушенкову!
В первом тайме не было моментов, но были опасные переходы. Мы оставались два в два, три в три, и просто не доводили до удара. Плюс у нас были опасные стандарты. Считаю, что мы доминировали большую часть матча. Да, соперник классный, но мы тоже показали хорошую игру», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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