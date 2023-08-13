«Зенит» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 13 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:30 мск.

После трёх туров петербургский клуб занимает девятую строчку в таблице РПЛ с четырьмя очками. «Факел» не набрал ещё ни одного очка, занимая последнее место.

В минувшем сезоне «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России, а «Факел» занял 14 место, позже обыграв «Енисей» в стыковых матчах, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе страны.