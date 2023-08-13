«Динамо» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 13 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» встретится с калининградскоё «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 15:00 мск.

После трёх туров московский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка. «Балтика» с тремя очками занимает 12-е место.

В минувшем сезоне бело-голубые заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге. «Балтика» финишировала второй в Мелбет Первой лиге, заработав благодаря этому прямую путёвку в Премьер-Лигу.