«Динамо» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» встретится с калининградскоё «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 15:00 мск.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После трёх туров московский клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка. «Балтика» с тремя очками занимает 12-е место.
В минувшем сезоне бело-голубые заняли девятое место в Российской Премьер-Лиге. «Балтика» финишировала второй в Мелбет Первой лиге, заработав благодаря этому прямую путёвку в Премьер-Лигу.
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