«ПСЖ» и «Аль-Хиляль» договорились о трансфере Неймара

Французский «ПСЖ» и саудовский «Аль-Хиляль» договорились о трансфере бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщил RMC Sport.

Отмечается, что Неймар согласен присоединиться к клубу из чемпионата Саудовской Аравии. Ранее появлялась информация, что «Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение нападающему «ПСЖ».

Вчера, 12 августа, Неймар не попал в заявку парижан на матч 1-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Срок соглашения футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/2023 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.