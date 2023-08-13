«ПСЖ» и «Аль-Хиляль» договорились о трансфере Неймара
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Французский «ПСЖ» и саудовский «Аль-Хиляль» договорились о трансфере бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщил RMC Sport.
Отмечается, что Неймар согласен присоединиться к клубу из чемпионата Саудовской Аравии. Ранее появлялась информация, что «Аль-Хиляль» сделал серьёзное предложение нападающему «ПСЖ».
Вчера, 12 августа, Неймар не попал в заявку парижан на матч 1-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Встреча завершилась вничью — 0:0.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Срок соглашения футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/2023 31-летний бразилец принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач.
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