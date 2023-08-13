Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о победе в матче с «Оренбургом»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков прокомментировал победу в матче 4-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).

«Мы готовились к этому, что они будут играть с нами box-to-box. И мы слились на их игру, потому что они здесь так играют со всеми. У нас были хорошие моменты: штанга, пара моментов, которые мы создали. Удача не была на нашей стороне в первом тайме. А в концовке мы добавили последнюю передачу. Батчи хорошую передачу отдал на Эдика (Сперцяна. — Прим. «Чемпионата»), и Эдик завершил момент. А там уже добили результат. Как и должно было быть. Самое главное, что мы «на ноль» сыграли.

Мы должны были не сваливаться на их игру, потому что они всегда выбегают в контратаки, когда мы раскрыты, когда мы держим мяч. Если мы теряем его в середине, что очень опасно, то можем сразу получить атаку за спину, как они делали на протяжении всей игры. Тренер сказал, что нам нужно контролировать ритм игры, постараться на сваливаться на их футбол. То есть держать из стороны в сторону, потому что они всегда идут в высокий прессинг, но он бывает у них неоправданный — они бегут в два-три игрока. И можно их разрезать одной передачей, спокойно контролировать ритм. Но мы свалились на эту игру, но ничего, вытерпели. Забрали свои очки здесь», — сказал Волков в интервью клубной пресс-службе.