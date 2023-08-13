Аллегри: «Ювентус» вряд ли подпишет новичков до конца лета, я доволен составом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил готовность команды к новому сезону.
«Мы не сыграем в еврокубках впервые за много лет, и придётся привыкать к этому. Но мы с игроками сможем больше работать. Будет хорошо, если клуб поборется за чемпионство в следующем сезоне. Я очень доволен имеющимся составом, и новые игроки вряд ли прибудут. Некоторые футболисты будут прогрессировать по сравнению с прошлым сезоном», — приводит слова Аллегри Джанлука ди Марцио.
В заключительном матче предсезонки «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0). В первом туре нового розыгрыша итальянской Серии А «Ювентус» сыграет в гостях с «Удинезе». В предыдущем сезоне «бьянконери» заняли седьмое место в чемпионате. Из-за финансовых нарушений клуб не допущен к участию в еврокубках.
- 13 августа 2023
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