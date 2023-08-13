«Подавляющее преимущество Самары». Ловчев — о матче «Локомотива» с «Крыльями»

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов». Команды сыграли вничью — 1:1.
«Подавляющее преимущество Самары, «Локомотив» спас только Лантратов, он провёл блестящий матч — если бы не он, счёт мог быть крупным. Удивительно, но в «Локо» всё как-то расстроилось без Дзюбы. С ним был один понятный вариант игры — грузи вперед на Артёма, и лови подбор. А тут все сильные стороны лидеров куда-то пропали. Странно, не чувствовалось и эмоций, которые были совсем недавно — это не команда, которая могла бы вдолгую бороться за титул.
«Крылья» же просто разрывали соперника, отлично переходили в атаку, было завершение. Команда потеряла полгода назад двух лидеров Глушенкова и Пиняева, но нашлись другие. Видно, что ушло напряжение, которое было в конце прошлого сезона, когда всё чуть не кончилось стыковыми матчами — чувствовалось раскрепощение. Отлично, что забил Рассказов — прекрасное завершение. На мой взгляд, то, как всё было им сделано, говорит о росте мастерства.
Но главный вопрос всё равно в «Локо». Вы играете дома, вы забрали из команды соперника лучших, а в итоге вы едва спасаетесь. А играть начинаете — так, по-настоящему, с полным заводом — только в последние пять минут», — написал Ловчев в телеграм-канале.
- 13 августа 2023
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