Арутюнянц: Норманн должен будет вернуться в расположение «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что покинувший Россию полузащитник Матиас Норманн должен будет вернуться в расположение ростовского клуба.

«Посмотрим, что будет в ситуации с Норманном. Давайте дождёмся определённого срока, когда Норманн должен будет вернуться в расположение «Ростова». Если не прибудет, тогда будем говорить об этом», — приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

Норманн перешёл в «Ростов» в 2019 году. За команду он провёл 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь голевых передач. В сентябре 2022 года футболист на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Динамо». Арендное соглашение было рассчитано до 20 августа.

Ранее на этой неделе генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров рассказал, что норвежец уведомил оба клуба о расторжении контрактов и покинул Россию. «Ростов» позже сообщил, что контактирует с «Динамо» по этому вопросу для дальнейшей защиты интересов в органах ФИФА.