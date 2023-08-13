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Игорь Осинькин: пока ни один из вратарей «Крыльев» не подтвердил статус стабильной игрой

Игорь Осинькин: пока ни один из вратарей «Крыльев» не подтвердил статус стабильной игрой
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что на данный момент в его команде нет основного голкипера.

«Кто первый номер в «Крыльях» на позиции вратаря, покажет время. Мы пришли к таким результатам, к такому решению. Мы не можем сказать как наши вратари будут играть дальше. Понимаю, бывает, когда есть однозначно первый номер. Бывает, что вратари конкурируют. После прошлого сезона мы пока что в поиске.

Пока ни один из вратарей не подтвердил свой статус стабильной игрой на протяжении длительного времени, например, как Акинфеев или Лантратов. Ребята хорошо работают. Грех жаловаться. Ваня в матче с «Локомотивом» немного напугал всех? Я ему сказал до игры и сказал в перерыве. Сказал ему так, что он будет это точно вспоминать», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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