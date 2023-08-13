Де Йонг: хочу провести в «Барсе» всю жизнь

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своём отношении к клубу.

«Барса» — клуб моей жизни, я хочу провести здесь всю жизнь. Никогда не хотел уйти, несмотря на сложную финансовую ситуацию, которая сложилась летом. Я был фанатом «Барсы» с детства, это клуб моей мечты», — приводит слова де Йонга Фабрицио Романо со ссылкой на El Periodico.

Де Йонг отличился на добивании.

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Ранее появлялась информация, что полузащитником продолжает интересоваться «Манчестер Сити», несмотря на то что сине-гранатовые отклонили первое предложение «горожан» по игроку. Контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Он перешёл в стан сине-гранатовых из «Аякса» в 2019 году.