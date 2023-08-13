Игрок «Оренбурга» Муро порвал крестообразные связки и выбыл на длительный срок

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Томас Муро выбыл на полгода из-за травмы. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Томас порвал кресты, ему предстоит операция. На восстановление уйдёт где‑то полгода», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Муро перешёл в «Оренбург» из «Химнасии» эти летом за 1 млн евро. Российский клуб стал для игрока первым за пределами Аргентины. В нынешнем сезоне Томас принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России, отметившись одной результативной передачей.

«Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав одно очко в четырёх стартовых турах. Команда проиграла «Спартаку» (2:3), «Уралу» (0:2) и «Краснодару» (0:2), а также сыграла вничью с «Рубином» (1:1).