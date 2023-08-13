«Акрон» потерпел первое поражение в Первой лиге, уступив «СКА-Хабаровск»
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Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче забил нападающий «СКА-Хабаровск» Кирилл Никитин, который отличился на 16-й минуте. Отметим, что на 25-й минуте был удалён главный тренер гостей Евгений Калешин. Это первое поражение тольяттинского клуба в сезоне-2023/2024.
«Акрон» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 12 очков в пяти матчах. «СКА-Хабаровск» находится на третьей строчке, заработав 10 очков.
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