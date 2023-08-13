Голенков: вариант с уходом из «Ростова» не рассматриваю

Нападающий «Ростова» Егор Голенков заявил после игры 4-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0), что не рассматривает вариант с уходом из команды.

«Выходили на этот матч с дополнительной мотивацией, хотели извиниться перед болельщиками. Агент говорил, что я не думаю об уходе из «Ростова»? Не рассматриваю вариант с уходом из «Ростова». Я готов конкурировать, буду доказывать», — приводит слова Голенкова «Матч ТВ».

Егору Голенкову 24 года. В текущем сезоне форвард записал в актив один гол в шести встречах. В состоявшемся 12 августа матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» «Ростов» одержал убедительную победу со счётом 3:0. Голенков забил третий гол в этой встрече.

На данный момент жёлто-синие располагаются на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав семь очков.