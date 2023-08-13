Беллингем прокомментировал свой дебют за «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал дебютный матч за «сливочных».
«Это был особенный дебют. Главное, что мы победили. Я хорошо взаимодействовал с партнёрами по команде. Мы доминировали, создавали голевые моменты. Во втором тайме нам пришлось немного больше бороться, но мы смогли победить. Дебютный гол? Я не совсем правильно ударил по мячу, но он зашёл в ворота. Мне немного повезло», — приводит слова Беллингема Marca со ссылкой на клубное телевидение «Реала».
Беллингем перешёл в мадридский клуб из «Боруссии» Дортмунд. В матче 1-го тура испанской Примеры «Реал» победил «Атлетик» Бильбао со счётом 2:0.
Беллингем забивает после углового:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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