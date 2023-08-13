Беллингем прокомментировал свой дебют за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал дебютный матч за «сливочных».

«Это был особенный дебют. Главное, что мы победили. Я хорошо взаимодействовал с партнёрами по команде. Мы доминировали, создавали голевые моменты. Во втором тайме нам пришлось немного больше бороться, но мы смогли победить. Дебютный гол? Я не совсем правильно ударил по мячу, но он зашёл в ворота. Мне немного повезло», — приводит слова Беллингема Marca со ссылкой на клубное телевидение «Реала».

Беллингем перешёл в мадридский клуб из «Боруссии» Дортмунд. В матче 1-го тура испанской Примеры «Реал» победил «Атлетик» Бильбао со счётом 2:0.

Беллингем забивает после углового:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.