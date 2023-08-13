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Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ»

Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«После очень конструктивных и позитивных переговоров между «ПСЖ» и Килианом Мбаппе перед матчем с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды этим утром», — приводит текст заявления «ПСЖ» Романо.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, который действует до лета 2024 года. Сообщалось, что клуб на протяжении всего сезона будет держать Килиана вдали от основной команды, если не продаст его этим летом.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

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