Защитник «Ростова» Вахания: Карпин доверяет молодым. Ты выходишь и не боишься ошибиться

Футболист «Ростова» Илья Вахания после игры 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:0) рассказал, почему ему комфортно работать под руководством Валерия Карпина.

«Отличная игра с большим количеством опасных моментов. Слава богу, что мы победили, и победили достаточно уверенно. Всё отлично. Отличный коллектив. Карпин? Всё отлично, сейчас мне комфортно. Карпин доверяет молодым. Ты выходишь и не боишься ошибиться. Почему выбрал «Ростов»? Я был в «Зените‑2». Там, конечно, намного меньше шансов пробиться в основную команду, поэтому решил двигаться в другом направлении», — приводит слова Вахании «Матч ТВ».

Напомним, 22‑летний Вахания перешёл в «Ростов» из системы петербургского «Зенита» этим летом.