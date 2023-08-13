Почеттино: мне нравится философия Клоппа и его характер
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино положительно высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе перед матчем с мерсисайдцами в 1-м туре английской Премьер-лиги.
«Клопп лучше меня в том, что касается демонстрации личности. Я очень хорошо отношусь к нему. Мне хотелось бы победить его. Думаю, что игра будет хорошей, и я буду рад снова увидеть Юргена.
Мне нравится футбольная философия Клоппа и его характер. Мы хорошо коммуницируем с тех пор, как он возглавил клуб. У нас есть общие друзья, игроки, которые выступали за «Саутгемптон» — такие, как Адам Лаллана», — приводит слова Почеттино Goal.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» начнётся в 18:30 мск. В предыдущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял пятое место, а «Челси» — 12-е.
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