«ПСЖ» сделал 1001 пас в матче с «Лорьяном» — рекорд лиги за время ведения статистики

Игроки «ПСЖ» отдали 1001 передачу в первом матче французской Лиги 1 под руководством тренера Луиса Энрике. Об этом сообщает Opta.

С момента начала сбора статистики в 2006 году ни одна команда не отдавала более 1000 передач за игру в матчах Лиги 1. Итоговый результат матча — безголевая ничья.

Матч с «Лорьяном» стал дебютным в составе «ПСЖ» для защитников Милана Шкриньяра и Лукаса Эрнандеса, полузащитников Мануэля Угарте, Ли Кан Ина, Маркоса Асенсио и нападающего Гонсалу Рамуша.

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» играл без некоторых лидеров команды. Вне заявки на матч остались Килиан Мбаппе, Неймар и Марко Верратти. СМИ связывают этих игроков с переходами в другие клубы. «Лорьян» занял в прошлом сезоне Лиги 1 10-е место.