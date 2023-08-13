«Челси» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30
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В матче 1-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 1-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью с одинаковым счётом 0:0.
«Ливерпуль» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа набрала 67 очков в 38 матчаз. «Челси» финишировал на 12-м месте, заработав 44 очка. Летом 2023 года лондонцев возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).
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