«Челси» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью с одинаковым счётом 0:0.

«Ливерпуль» завершил сезон-2022/2023 английской Премьер-лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа набрала 67 очков в 38 матчаз. «Челси» финишировал на 12-м месте, заработав 44 очка. Летом 2023 года лондонцев возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (89).