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Голенков: заключил пари, что к зиме «Ростов» будет выше «Крыльев»

Голенков: заключил пари, что к зиме «Ростов» будет выше «Крыльев»
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Экс-нападающий «Крыльев Советов», а ныне форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал, что заключил спор со своим знакомым.

«Мы в матче с «Рубином» вдвойне были заряжены. Хотелось реабилитироваться. Сегодня всё выжигали на поле. Подкалывали ли как-то друзья после поражения от «Крыльев» (1:5)? Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года «Ростов» будет выше «Крыльев». На что? Секрет», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

По состоянию на 13 августа «Крылья Советов» располагаются на четвёртом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе восемь набранных очков. «Ростов» по результатам четырёх сыгранных матчей в рамках внутреннего первенства занимает пятое место, набрав семь очков.

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