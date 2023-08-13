Камерун сыграет с Россией, если РФС будет готов заплатить за организацию матча

Глава федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой России.

«В будущем возможно провести матч между сборными Камеруна и России. Мы готовы сыграть, если от РФС поступит предложение и они будут готовы заплатить определённую сумму за организацию данной встречи. Тогда наша федерация обязательно договорится», — заявил Джунан в интервью Sport24.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Команда не играла официальные матчи с 2021 года. В 2022 году россияне одержали победу в товарищеском матче с Кыргызстаном (2:1), а также сыграли вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). В 2023 году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).