Попов считает, что Рахимову в «Рубине» осталось два матча, если результаты будут такими же

Бывший футболист Алексей Попов оценил перспективы тренера Рашида Рахимова в «Рубине».

«Насколько долго продлится кредит доверия Рашиду Рахимову? Максимум два матча, если результаты будут такими же. По идее, уже сейчас можно было принимать какие-то решения. Видимо, они поговорили с руководством и пришли к каким-то целям. Непонятно, почему так происходит. Во вчерашней игре интенсивность была неплохая, но всё остаётся на прежнем уровне.

Конечно, налаживание игры – долгий процесс, и им нужно было заниматься во время летних сборов, а не сейчас, когда идёт чемпионат. В такой стрессовой ситуации, когда нужны очки, ты пытаешься поменяться. Это очень тяжело. Поэтому я думаю, у него мало шансов остаться в «Рубине».

Свободны Газзаев, Сёмин — кто подойдёт «Рубину»? Советовать тут, мне кажется, бесполезно. Непонятно, на каком основании в «Рубин» взяли Рахимова. Какой-то нонсенс, для меня непонятный. Поэтому, кого возьмут, я не могу гадать. Это безусловно наши мэтры, но это пройденный этап для российского футбола.

Буду брать кого-то молодого? Возможно. Есть «Рубин-2», может, оттуда кого-то. Для чего-то ведь там работают люди. Так с ходу молодых специалистов я и не вспомню. Я бы, конечно, предложил себя», – приводит слова Попова Metaratings.

«Рубин» набрал два очка в четырёх матчах РПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.