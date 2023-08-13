Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: игра «Зенита» не изменилась после ухода Малкома, но результат достигается труднее

Лепёхин: игра «Зенита» не изменилась после ухода Малкома, но результат достигается труднее
Комментарии

Бывший футболист Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Факелом».

«Конечно, ждём победы «Зенита» над «Факелом». У обеих команд были проблемы в стартовых матчах, но всем понятно, что уровень команд абсолютно разный. «Зенит» без особых проблем возьмёт три очка.

Игра «Зенита» не изменилась после ухода Малкома. Команда играет в том же ключе — ориентируется на индивидуальное мастерство отдельных футболистов. На двух-трёх игроков стартового состава стало меньше — сразу возникли проблемы с результатом. Преимущество, инициатива и контроль мяча остались у «Зенита», но достижение результата усложнилось», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Зенит» — «Факел»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023