Лепёхин: игра «Зенита» не изменилась после ухода Малкома, но результат достигается труднее

Бывший футболист Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Факелом».
«Конечно, ждём победы «Зенита» над «Факелом». У обеих команд были проблемы в стартовых матчах, но всем понятно, что уровень команд абсолютно разный. «Зенит» без особых проблем возьмёт три очка.
Игра «Зенита» не изменилась после ухода Малкома. Команда играет в том же ключе — ориентируется на индивидуальное мастерство отдельных футболистов. На двух-трёх игроков стартового состава стало меньше — сразу возникли проблемы с результатом. Преимущество, инициатива и контроль мяча остались у «Зенита», но достижение результата усложнилось», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 13 августа 2023
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