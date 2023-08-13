Вратарь «МЮ» Онана: хочу стать лучшим в мире

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился ожиданиями от выступлений за клуб.

«Многие люди читали заголовки: Онана дисквалифицирован за приём допинга. Он мошенник, допингист. Даже после всего, что стало известно, после заявления CAS и всего остального на моём имени осталось пятно. Летом, когда CAS сократил наказание до девяти месяцев, я праздновал это так, будто выиграл Лигу чемпионов!

Теперь я снова играю и хочу стать легендой здесь, лучшим вратарём в мире», — приводит слова Онана Mundo Deportivo со ссылкой на The Players Tribune.

Онана был дисквалифицирован в 2021 году, когда выступал за «Аякс». Клуб утверждал, что запрещённый препарат попал в организм игрока после того, как тот случайно выпил лекарство жены. В 2022 году Андре перешёл в «Интер», а летом 2023 года стал игроком «Манчестер Юнайтед».