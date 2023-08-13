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«Динамо» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Динамо» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Скопинцев, Фомин, Нгамалё, Смолов, Грулёв, Тюкавин.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Гузина.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала четыре очка в трёх матчей. «Балтика» располагается на 12-й строчке. Подопечные Сергея Игнашевича заработали три очка. Лидирует «Краснодар» (12).

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