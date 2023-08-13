Вячеслав Чанов: мы увидим настоящий ЦСКА в конце месяца, когда будут трансферы

Российский тренер Вячеслав Чанов, много лет работавший в армейском клубе, поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Встреча состоится сегодня, 13 августа. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию матча.

«Хотелось бы, чтобы ЦСКА продолжил победную серию в чемпионате в матче с «Сочи». Но будет трудно, потому что сейчас вообще всё складывается непросто: и в Кубке, и в чемпионате. Если ЦСКА удастся реализовывать моменты, то всё получится. На это влияет и короткая скамейка, и отсутствие трансферов. Один ушёл, второй ушёл, а подписаний нет. Но к концу месяца, когда будут совершены трансферы, мы увидим настоящий ЦСКА.

У «Сочи» три очка в трёх матчах, но результат может быть каким угодно. Стоит только посмотреть на игру ЦСКА с «Факелом». Команды ещё набирают форму. Хочется, чтобы армейцы не останавливались, а продолжали двигаться вперёд», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.