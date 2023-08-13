Арсен Захарян не попал в заявку «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ с «Балтикой»

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не попал в заявку бело-голубых. Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал трансфер футболиста в испанский «Реал Сосьедад».

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричал, Скопинцев, Фомин, Нгамалё, Смолов, Грулёв, Тюкавин.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Жиров, Радмановац, Фернандес, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Пряхин, Гузина.