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Нападающая Австралии Керр подарила футболку юной болельщице после выхода в полуфинал ЧМ

Нападающая Австралии Керр подарила футболку юной болельщице после выхода в полуфинал ЧМ
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Нападающая сборной Австралии Сэм Керр подарила футболку болельщице после матча четвертьфинала женского чемпионата мира с Францией.

Керр вышла на поле на 55-й минуте встречи. Основное время матча, как и дополнительное, закончилось вничью. В серии пенальти точнее оказались футболистки сборной Австралии. Победный пенальти реализовала Кортни Вайн, вышедшая на поле на 104-й минуте. Керр била третьей по счёту и реализовала свою попытку.

Ранее австралийки семь раз принимали участие в чемпионатах мира, но пройти дальше четвертьфинала не могли. Нынешний турнир проводится в их родной стране (совместно с Новой Зеландией). В полуфинале чемпионата мира — 2023 Австралии предстоит встретиться со сборной Англии.

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