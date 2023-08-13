«Ничего личного». Макрон пожелал Австралии выбить Англию в полуфинале ЖЧМ-2023

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал удачи сборной Австралии, которой в полуфинале женского чемпионата мира по футболу предстоит сыграть с национальной командой Англии.
«Наши английские друзья, ничего личного, но пари есть пари… Удачи Австралии в полуфинале», — написал Макрон в своём «твиттере».
Лидер Франции заключил пари с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе перед матчем австралиек и француженок в 1/4 финала женского ЧМ-2023. В случае победы Австралии Макрон должен был поддержать сборную этой страны в полуфинале, а в случае победы Франции Альбанезе поддерживал бы француженок. Матч выиграла Австралия, оказавшаяся сильнее соперниц в напряжённой серии пенальти со счётом 7:6.
В полуфинале женского ЧМ-2023 австралийки сыграют с англичанками. В другой паре сойдутся сборные Испании и Швеции. Отметим, что женская сборная Австралии впервые в своей истории добралась до стадии 1/2 финала чемпионата мира.
- 13 августа 2023
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