Владимир Гранат: чемпионат Испании Захаряну подходит, у Арсена должно всё получиться

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что хавбек бело-голубых Арсен Захарян сможет проявить себя в чемпионате Испании.

«Уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо», но я очень рад переходу Арсена в «Реал Сосьедад» и хочу пожелать удачи. Чемпионат Испании Захаряну подходит. Это очень играющая лига, где выступают быстрые и техничные футболисты. У Арсена всё должно получиться», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний Захарян находится в шаге от перехода в «Реал Сосьедад». Отмечалось, что в скором времени полузащитник вылетит в Испанию для прохождения медосмотра. Трансфер Захаряна обойдётся испанскому клубу в € 12 млн плюс бонусы.