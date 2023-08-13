Владимир Гранат: чемпионат Испании Захаряну подходит, у Арсена должно всё получиться
Поделиться
Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что хавбек бело-голубых Арсен Захарян сможет проявить себя в чемпионате Испании.
«Уход Захаряна будет большой потерей для «Динамо», но я очень рад переходу Арсена в «Реал Сосьедад» и хочу пожелать удачи. Чемпионат Испании Захаряну подходит. Это очень играющая лига, где выступают быстрые и техничные футболисты. У Арсена всё должно получиться», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний Захарян находится в шаге от перехода в «Реал Сосьедад». Отмечалось, что в скором времени полузащитник вылетит в Испанию для прохождения медосмотра. Трансфер Захаряна обойдётся испанскому клубу в € 12 млн плюс бонусы.
Комментарии
- 13 августа 2023
-
14:52
-
14:51
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:24
-
14:20
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:10
-
13:00
-
12:47
-
12:44
-
12:43
-
12:30
-
12:26
-
12:26
-
12:02
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:18
Партнерский контент