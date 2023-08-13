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ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
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ЦСКА — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00 мск

ЦСКА — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 13 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 20:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: в РПЛ и в Фонбет Кубке России. ЦСКА одержал три победы, «Сочи» — одну. «Сочи» выиграл в последней на данный момент встрече, которая состоялась 5 марта 2023 года, со счётом 2:0.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в трёх матчах. «Сочи» находится на 11-й строчке, заработав три очка.

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