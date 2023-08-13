Гафин: пока Захарян не игрок «Реала Сосьедад». Нужно пройти медосмотр, подписать документы
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слова главного тренера бело-голубых Марцела Лички, что полузащитника Арсена Захаряна можно считать игроком «Реала Сосьедад».
«Не могу пока подтвердить слова Лички. Захаряну ещё нужно пройти медосмотр, финализировать все документы, а этого пока нет», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере футболиста.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян провёл три матча, забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Также на счету 20-летнего полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России и один гол. Срок контракта Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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