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Тихонов полагает, что «Факелу» нечего будет противопоставить «Зениту»

Тихонов полагает, что «Факелу» нечего будет противопоставить «Зениту»
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Факелом».

«У чемпионов страны наметились вполне конкретные проблемы с доминированием после отъезда Малкома. Шлейфом ещё идёт психологическая уверенность, которую стало труднее подкреплять голами. Но у «Факела» дела пока совсем не ладятся, ноль очков в чемпионате, и здесь шансы их взять тоже крайне призрачны. Хозяева могут отвести душу по полной за все предыдущие обиды», – приводит слова Тихонова Metaratings.

Напомним, что матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт сегодня, 13 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 17:30 мск.

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