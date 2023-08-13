Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили получил грузинский паспорт. Об этом сообщил «твиттер» Georgian Footy.

Отмечается, что Марадишвили ждёт одобрения ФИФА для выступлений за национальную команду Грузии. Информацию для источника подтвердил вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили.

Вчера, 12 августа, Марадишвили вышел на замену и принёс ничью «Локомотиву» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1). Он отличился на 90+3-й минуте.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Константин Марадишвили провёл один матч и забил один мяч. Также на счету футболиста две игры в Фонбет Кубке России. Ранее Марадишвили вызывался в молодёжную сборную России.