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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 1-го тура Лиги 1

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 1-го тура Лиги 1
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 1-го тура французской Лиги 1, в котором «Клермон» примет «Монако» на стадионе «Габриэль-Монпьед». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стал известен стартовый состав монегасков на матч.

«Монако»: Кён, Энрике, Матсима, Магасса, Марипан, Вандерсон, Фофана, Камара, Головин, Бен-Йеддер, Минамино.

Франция - Лига 1. 1-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
1-й тайм
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Ветеска – 7'

В матче первого круга Лиги 1 прошлого сезона команды сыграли вничью (1:1). Во втором круге «Монако» победил «Клермон» со счётом 2:0, а Головин отметился результативной передачей.

В предыдущем сезоне чемпионата Франции «Клермон» занял восьмое место, набрав 59 очков в 38 матчах. «Монако» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы с 65 очками.

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