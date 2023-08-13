«Килиан вернулся». Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи — о Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу нападающего команды Килиана Мбаппе, который сегодня, 13 августа, получил разрешение возобновить тренировки в общей группе.

«Килиан предан «ПСЖ». Килиан вернулся», — приводит слова Аль-Хелаифи известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Отмечается, что президент парижан сказал это перед всей командой Луиса Энрике. Кроме того, Романо пишет, что теперь Мбаппе может принять участие уже в следующей игре «ПСЖ» — с «Тулузой» 19 августа в рамках чемпионата Франции.

Напомним, сегодня, 13 августа, появилась информация, что Килиан Мбаппе согласился продлить истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ», если через год ему позволят перейти в мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что Килиан принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего нынешнего контракта, который действует до лета 2024 года.

Отмечалось, что клуб был готов держать Килиана вдали от основной команды на протяжении всего сезона-2023/2024, если бы у него не получилось продать его в это трансферное окно.