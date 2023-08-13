Сёмин: Захарян соответствует уровню «Реала Сосьедад», остальное зависит от него

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Сан-Себастьян – очень красивый, прекрасный город. Там любят футбол, очень много болельщиков. Наши ребята, которые там играли: Карпин, Онопко, Радимов, Мостовой – их всегда там хорошо принимали, они оставили о себе большую память. Эти ребята провели прекрасное время, которое у них было в контракте. Их команды всегда занимали очень хорошие места, а сейчас «Реал Сосьедад» – один из лидеров Ла Лиги.

Я думаю, что Захарян соответствует уровню команды, а остальное зависит от него. Арсену нужно приложить очень много усилий, чтобы зарекомендовать себя в новой команде. Не надо ни о чём думать, нужно каждый день много работать. После каждой игры стоит хорошо восстанавливаться, а потом ещё больше тренироваться — он должен придерживаться такого менталитета. Захарян – футболист с большой перспективой. Я думаю, что «Реал Сосьедад» получает достойного молодого игрока. Остальное зависит от него и от тренера», – приводит слова Сёмина Metaratings.