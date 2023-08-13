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Захарян ответил на вопрос о переходе в «Реал Сосьедад»

Захарян ответил на вопрос о переходе в «Реал Сосьедад»
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян кратко отреагировал на вопрос о переходе в испанский «Реал Сосьедад».

«Можете ли уже порадоваться за меня и поздравить? Порадуйтесь», — сказал Захарян с улыбкой в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 20-летний Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад». Это, в частности, подтвердил и главный тренер «Динамо» Марцел Личка, сообщивший, что Арсена уже можно считать игроком испанского клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах, забил один мяч и оформил одну результативную передачу. Также на счету российского полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России и один гол. Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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