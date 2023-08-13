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Газзаев рассказал, какой фильм он бы посоветовал посмотреть молодёжи

Газзаев рассказал, какой фильм он бы посоветовал посмотреть молодёжи
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, почему молодёжи стоит посмотреть фильм «Билет без места».

«Фильм идёт всего пару минут. Получил приз на венецианском фестивале как лучший короткометражный фильм. Он про отношение молодого поколения к старикам. Дедушка зашёл в вагон поезда, и на него никто не обратил внимания. Кто-то глаза закрыл, кто-то в телефон смотрел. Лишь одна девушка уступила место. Её билет был с местом, а у дедушки — без.

Но она всё равно была единственной в вагоне, кто это сделал. Но суть в другом — потом выяснилось, что эта девушка на костылях. Слёзы пробивает. Поэтому молодёжи надо быть воспитанной. Уважать старших — это и значит жить правильно», — приводит слова Газзаева Legalbet.

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