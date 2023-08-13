«Динамо» — «Балтика»: в первом тайме команды счёт не открыли
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). К перерыву — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Бессмертный – 55'
Первый тайм завершился без забитых мячей. Команды обменивались опасными ударами, но не смогли открыть счёт в матче.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала четыре очка после трёх матчей. «Балтика» располагается на 12-й строчке. Подопечные Сергея Игнашевича заработали три очка. Лидирует «Краснодар» (12).
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