«Динамо» — «Балтика»: в первом тайме команды счёт не открыли

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). К перерыву — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Команды обменивались опасными ударами, но не смогли открыть счёт в матче.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала четыре очка после трёх матчей. «Балтика» располагается на 12-й строчке. Подопечные Сергея Игнашевича заработали три очка. Лидирует «Краснодар» (12).