Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Сочи»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Сочи» в 4-м туре РПЛ.
«На бумаге в домашнем матче ЦСКА будет фаворитом. Но соперник очень непростой. Мы видим, что все спотыкаются и теряют очки. Это не может быть поводом для какого-то расслабления. До матча можно назвать фаворитом ЦСКА, но предстоит очень тяжёлый матч», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: в РПЛ и в Фонбет Кубке России. ЦСКА одержал три победы, «Сочи» — одну. «Сочи» выиграл в последней на данный момент встрече, которая состоялась 5 марта 2023 года, со счётом 2:0.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков в трёх матчах. «Сочи» находится на 11-й строчке, заработав три очка.
- 13 августа 2023
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