Изидор отказался назвать Дзюбу лучшим российским футболистом

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что не считает своего одноклубника Артёма Дзюбу лучшим российским футболистом.

«Это правда, что нам было сложнее играть без Дзюбы. Это игрок, который делает разницу на поле. Когда его нет, даже я играю по-другому, выполняю другие задачи на поле. И мы с нетерпением ждём его возвращения. Надеюсь, что он сможет восстановиться уже к следующей игре. Можно ли назвать Дзюбу лучшим российским игроком прямо сейчас?

Я играл с большим количеством футболистов. И на общем уровне Дзюба играет очень хорошо. Мы все должны уважать его способности. Но также нельзя забывать о Головине и Миранчуке. Наверное, они самые лучшие российские футболисты. А в чемпионате России Дзюбу вполне себе можно считать лучшим», — приводит слова Изидора издание «Спорт день за днём».