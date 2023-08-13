«Динамо» — «Балтика»: Бессмертный открыл счёт на 55-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Динамо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 55-й минуте отличился защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала четыре очка после трёх матчей. «Балтика» располагается на 12-й строчке. Подопечные Сергея Игнашевича заработали три очка. Лидирует «Краснодар» (12).