«Динамо» победило «Балтику» в матче 4-го тура РПЛ
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Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Динамо» одержало победу со счётом 2:0.
Счёт в матче на 55-й минуте открыл защитник «Динамо» Станислав Бессмертный. На 75-й минуте полузащитник Денис Макаров забил второй мяч динамовцев.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала семь очков после четырёх матчей. «Балтика» располагается на 12-й строчке. Подопечные Сергея Игнашевича заработали три очка. Лидирует «Краснодар» (12).
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